شكرا لقرائتكم فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية في مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريب على الكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لاستقبال الكرات العرضية من الجهتين اليمنى واليسرى التي تواجد بها رمضان صبحي وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد الشيخ . وشهدت الفقرة مشاركة كل من رامي ربيعة وعمرو السولية وجونيور أجايي وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو وحسام عاشور وأيمن أشرف. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمنافسات المرحلة المقبلة.

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