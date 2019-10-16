شكرا لقرائتكم تدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض رباعى حراسة المرمى بالفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، شريف إكرامي ومحمد الشناوى وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لحراس المرمي خلال المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا للمرحلة المقبلة.

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