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جدة - عمرو شويل عمر السعيد وصبحي يخضعان لتدريبات تأهيلية بمران الزمالك



حصل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وزميله محمد صبحي حارس المنتخب الأوليمبي، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي ، بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة ميتشو .

واكتفي اللاعبان بأداء تدريبات تأهيلية بجمانزيوم النادي ، خصصها له الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تقرر إقامتها مساء السبت المقبل بدلاً من مواجهة القمة أمام الأهلي والتي تأجلت بقرار من اتحاد الكرة.

الزمالك يضع محمد أبو جبل في اختبارات جديدة بتدريبات الفريق



أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاضها بجمانزيوم النادي علي هامش المران المقام حاليا.

جاء ذلك لتجهيز أبو جبل بشكل أكبر الفترة المقبلة وكذلك لكسر حالة الملل التي ظهرت على الحارس في إطار رغبة المدير الفني لتجهيز الحراس الثلاثة بالشكل المناسب .

كان الجهاز الفني للزمالك قد منح محمد صبحي الحارس الثالث بالفريق راحة من التدريبات الجماعية بعد مشاركته مع فريق الناشئين مواليد 99 اليوم أمام مصر المقاصة .

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عبد الله جمعة يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق تدريب الزمالك



أدي عبد الله جمعة لاعب الفريق الاول لكرة القدم تدريبات تأهيلية بجمانزيوم النادي، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وعقب خوض اللاعب التدريبات التأهيلية سمح له الجهاز الفني للفريق بالحصول علي راحة من تدريبات اليوم الجماعية والاكتفاء بالتأهيل.

طارق حامد يظهر في تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمة المستحقات المالية



ظهر الدولي طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق التي يخوضها حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وشارك طارق حامد مع المنتخب الوطني الأول في المباراة الودية أمام بوتسوانا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأنهى الزمالك أزمة تجديد تعاقده مع اللاعب طارق حامد وذلك خلال الجلسة التي عقدها مرتضى منصور بمكتبه أمس بحضور وكيل اللاعب وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي حيث تم تعديل التعاقد ومنح اللاعب نسبة من عقده للموسم الحالي بالإضافة الى باقي مستحقاته المالية من الموسم المنقضي.