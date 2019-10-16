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شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: مواجهات حرس الحدود دائما قوية وهدفنا الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واسترسل: "لا نفكر في البطولة العربية الآن، كل تركيزنا الفترة الحالية في مباراة حرس الحدود".
وأختتم حديثه قائلا :”الجهاز الفني حريص على متابعة مباريات الناشئين، فقد أصبح يضم مزيجا من اللاعبين أصحاب الخبرات والناشئين”.
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