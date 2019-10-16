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شكرا لقرائتكم أخبار لا تفوتك.. جروس يتولى تدريب الأهلي.. الخطيب يجتمع مع فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر "الخليج 365" اليوم الأربعاء العديد من الأخبار سواء ما يخص الأندية المصرية أو المنتخب القومي أو الأخبار العربية والعالمية.
ولعل أبرز الأخبار على مدار اليوم:
وليد ازارو ينتظم فى المران الجماعى للأهلى
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تقرر إقامتها مساء السبت المقبل بدلاً من مواجهة القمة أمام الأهلي والتي تأجلت بقرار من اتحاد الكرة.
مهاجم منتخب مصر يعود لحسابات الأهلي في الميركاتو الشتوى
لا تمل إدارة النادي الأهلي من التفكير في تدعيم فريق الكرة علي أعلي مستوي رغم سير الفريق بثبات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.
ووفقا لمصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلي فإن حسام حسن مهاجم سموحة والمنضم لمعسكر منتخب مصر الأخير، عاد من جديد لدائرة حسابات القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.
قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود.. ظهور أول للناشئي عبد الله
الخطيب يجتمع مع فايلر قبل مران الأهلى اليوم
يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق المسائي اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.
ويبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة الجونة فى الدوري العام والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل.
مرتضى منصور : الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي فى أى وقت
وجاءت تصريحات منصور بعدما عقد جلسة مع اللاعبين مساء أمس وطالبهم خلالها بالفوز على النادي الأهلي والتركيز في مشوارهم بالبطولة ، كما قام بصرف مستحقاتهم لتوفير المناخ المستقر للفريق لمواصلة الانتصارات .
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباراة القمة التي كان مقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري لدواعي أمنية .
الأمن يوافق على حضور 7 آلاف مشجع لمواجهة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى
كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.
جروس يعود لتولى تدريب الأهلي السعودي رسميا
أعلن نادى الأهلى السعودي، رسميا التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.
ويخلف جروس فى تدريب الأهلى، المدرب المؤقت صالح المحمدى الذى تولى تدريب الفريق خلفا للكرواتى برانكو بعد تراجع النتائج.
ميسي يكشف جوانب من حياته الشخصية بعد الحصول على الحذاء الذهبي
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن جوانب من حياته الشخصية عقب تسلمه صباح اليوم جائزة الحذاء الذهبى، كأفضل هداف فى أوروبا لموسم 2018/2019.
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