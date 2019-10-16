شكرا لقرائتكم مهاجم منتخب مصر يعود لحسابات الأهلي في الميركاتو الشتوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي يبحث عن مهاجم جديد



لا تمل إدارة النادي الأهلي من التفكير في تدعيم فريق الكرة علي أعلي مستوي رغم سير الفريق بثبات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

ووفقا لمصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلي فإن حسام حسن مهاجم سموحة والمنضم لمعسكر منتخب مصر الأخير، عاد من جديد لدائرة حسابات القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المتوقع حدوث عدد من التغييرات في خط هجوم النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة بناءا على وجه نظر الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري فايلر، أبرزها رحيل المغربي وليد أزارو في الوقت الذي لا يزال مروان محسن مهاجم الفريق يعاني من كسر في عظمة الوجه.

ومن المقرر ان تبدأ إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها الشفهية لضم حسام حسن قبل إرسال عرض رسمي لناديه سموحه لضمه، فى الميركاتو الشتوي القادم.