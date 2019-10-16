شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة: لم نتلق أي تقارير من إدارة سامي الجابر بخصوص الـ 170 مليوناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقا، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

وقالت هيئة الرياضة في بيان صحافي، يوم الأربعاء: إشارة إلى حديث سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت النتائج للهيئة العامة للرياضة، على حد قوله.

وأضاف البيان: تود الهيئة أن توضح أنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب.