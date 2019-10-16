شكرا لقرائتكم أجاج: نرغب في إقامة سباقات "فورمولا إي" في السعودية بشكل متواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف أليخاندرو أجاج، المدير التنفيذي لبطولة العالم لسباقات السيارات الكهربائية "فورمولا إي"، البطولة التي استضافتها السعودية العام الماضي لـ " الفورميلا إي" بالمذهلة، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة فريقي "مرسيديس" و"بورشة" للمرة الأولى.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": العام الماضي شهدنا لأول مرة سباقا عالميا لرياضة السيارات في السعودية في بطولة "الفورميلا إي" والتنظيم كان مذهلا من الجانب السعودي، والذي وضع جهدا متكاملا وتقيمنا إنهم قدموا عملا من طراز عالمي وليس فقط في السباق نفسه بل في الأحداث المرافقة للجمهور التي زادت المتابعة للمنافسة وكان حدثا تاريخيا بمستواه في السعودية.

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وأضاف: المنافسات منحت الأجيال الشابة فرصة لرؤية تقنية جديدة في السباقات، وطبعا لأننا نسعى لطاقة متجددة غير تقليدية في سباقاتنا فهذا الأمر جزء من أجندة 2030 ومستقبل السعودية ككل.

وواصل: السباق الافتتاحي هو دوما نقطة الجذب الرئيسية لبطولة "الفورميلا إي" والذي تستضيفه السعودية الشهر المقبل، وسنشاهد مشاركة 12 فريقا، منها فريقان يظهران لأول مرة في البطولة وهما: مرسيدس وبورشة، ويملكان تاريخا عريقا في عالم السباقات والآن يتواجدان معنا في هذه البطولة، ما سيجعل البطولة تحتوي أكبر الأسماء في هذا النوع من الرياضيات.

وتابع: تم طرح التذاكر قبل أيام للجولة الأولى في السعودية ورسالتي للجمهور السعودي هي شكرا لكم على حضوركم العام الماضي، نسعى للاستمرار بتقديم المنافسات لسنوات مقبلة في السعودية.