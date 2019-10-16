شكرا لقرائتكم رازفان: هدفنا الابتعاد بصدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، جاهزية الفريق لخوض مباراته المقبلة أمام ضمك، لافتا إلى أنه يطمح للابتعاد بصدارة الترتيب.

ويستضيف الهلال فريق ضمك، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرضية استاد جامعة الملك سعود.

وقال رازفان في المؤتمر الصحافي، يوم الأربعاء: جاهزون لخوض مباراة ضمك، ونأمل مواصلة حصد النقاط للابتعاد بالمركز الأول، ومررنا بأسبوع جيد من ناحية الإعداد، واستفدنا من فترة التوقف في تهيئة وإراحة اللاعبين.

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وأضاف: متشوقون لعودة المباريات الرسمية، ونمضي بخطوة تلو الأخرى من أجل تحقيق أهدافنا.

وحول تعامله مع فريق ضمك، ذكر: يجبرنا المنافس على خوض المباراة بكل قوة، لذلك جميع مباريات الهلال قوية، ونعمل على دراسة كل فريق نواجهه.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه نادي الوحدة صاحب المركز الثاني.