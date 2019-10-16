شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يوقع مع شركة استشارات إدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة اتحاد جدة مع شركة "strategic gear" للاستشارات الإدارية وذلك لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل الموسسي في النادي. وتم توقيع العقد في مقر نادي الاتحاد يوم الأربعاء، بحضور حمد الصنيع الرئيس التنفيذي، وهتان ساعاتي رئيس مجلس إدارة الشركة. وتمنى الصنيع في حديث نقله حساب الاتحاد على "تويتر" أن تحقق الشراكة الأهداف الموضوعة لها من قبل إدارة النادي في سبيل النهوض بمخرجاته في هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الرياضة السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

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