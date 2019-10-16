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ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق الإسباني، الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الاحترافية.

وأنهى ميسي موسم 2018-2019 مع 36 هدفا لصالح الفريق الكاتالوني في ، متقدما بثلاثة أهداف على نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتسلم الأرجنتيني (32 عاما) الجائزة من ولديه تياغو وماتيو خلال احتفال أقيم اليوم في برشلونة، متوجها بالشكر خصوصا إلى "عائلتي وزملائي الموجودين هنا"، والذين تقدمهم الأوروغوياني لويس سواريز وجوردي ألبا.

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وأضاف ميسي الذي اختير في سبتمبر الماضي أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا) :أقول دائما إنه لولا زملائي، لولا فريقي، ما كنت لأحصل على أي جائزة، معتبرا أن الحذاء الذهبي :مرتبط بالجميع، هو تقدير لكل من في غرفة الملابس.

ويحمل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالحذاء الذهبي، متفوقا على غريمه البرتغالي الذي نالها أربع مرات آخرها في موسم 2014-2015 عندما كان لا يزال في صفوف فريق الإسباني، قبل انتقاله في صيف العام 2018 الى يوفنتوس الإيطالي.

وباستثناء ميسي ورونالدو، لم ينل أي لاعب الجائزة التي استحدثت في العام 1967 أكثر من مرتين، ومنهم سواريز الذي توج بها في موسم 2013-2014 تشاركا مع رونالدو، وبعدها بعامين.

وفي موسم 2018-2019، تقدم ميسي على مبابي والإيطالي فابيو كوالياريلا (سمبدوريا الإيطالي) الذي سجل 26 هدفا.

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