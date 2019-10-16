شكرا لقرائتكم طلب بنقل مباراة "الكلاسيكو" من برشلونة بسبب الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم نقل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد المرتقبة هذا الشهر إلى العاصمة مدريد، بسبب الاحتجاجات المتزايدة والتوتر السياسي في كتالونيا.

وحُكم بسجن تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما يوم الاثنين الماضي، لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة الاستقلال ما أدى إلى وقوع احتجاجات واشتباكات بالمنطقة.

ومن المنتظر إقامة المباراة يوم 26 من الشهر الجاري في ملعب "كامب نو" مقر برشلونة، لكن الرابطة طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة نقلها إلى سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد بسبب الوضع المتوتر.

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وقال متحدث باسم الرابطة: طلبنا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تغيير مكان المباراة إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتنا.

وتسبب الإعلان عن أحكام السجن في احتجاجات كبيرة بالإقليم وفوضى في مطار "إل برات" في برشلونة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت 51 شخصا بينما أصيب 125 في الاشتباكات.

وأدان نادي برشلونة الأحكام يوم الاثنين وقال في بيان "السجن ليس الحل"، كما شارك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإدانة عبر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.