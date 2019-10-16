اتحاد الكرة في ورطة بسبب تأجيل القمة.. المقاولون يهدد بالتصعيد.. وسموحة يطالب بتأجيل كل المباريات.. وأسوان غاضب





أعلن اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجنايني كان قد أعلن تأجيل القمة وقال عبر بيان رسمي له: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية فى هذا الشأن، وسيحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".

ولم يكن يتوقع احد كم ردود الأفعال والغضب الجماهير الذي نتج عن القرار، بعد ساعات قليلة من إعلانه والذي جاء بسبب الدواعي الأمنية أمنية.

تصدر هاشتاج، #التأجيل_بدواعي_زملكاوية، موقع التوتصل الاجتماعي تويتر بعد إعلان اتحاد الكرة تأجل مباراة الأهلى والزمالك لدواعي أمنية، لأجل غير مسمى في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد عدم تأجيل القمة لأى أسباب.



-مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

بداية الهجوم على اتحاد الكرة كان من رئيس الزمالك مرتضى منصور والذي رفض قرار لجنة المسابقات من خلال تبديل القمة بلقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وقال رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث، قائلاً :"هناك تصميم من حسام الزناتي على إرهاق الزمالك قبل مباراة جينيراسيون، بعد تأجيل مباراة الأهلي، وضع مباراة المقاولون لكي يتعرض الزمالك للاجهاد والإصابات".

وأكمل "من سمح لك بوضع مباراة أخرى بدلاً من الأهلي في نفس الموعد، ولماذا لم تضع مباراة للأهلي أمام الجونة في نفس التوقيت، هل كل هذا لأنك عملت من قبل مع نادر شوقي؟".



المقاولون يهدد بالانسحاب واللجوء للمحكمة الدولية

فمن جانبه قال عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة محمد عادل الذي مهاجما قرار اتحاد الكرة بشأن تبديل مباراة فريقه أمام أسوان المقرر له الجمعة ليواجه بدلاً منه الزمالك السبت.

وتحدث المشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، قائلاً :"سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك، نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية".



- رفض من سموحة والجونة

نادي سموحة كان من بين الأندية التي هاجمت قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل القمة ليخرج رئيسه محمد فرج عامر مطالبًا "الجبلاية" بتأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وعلل رئيس سموحة في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" :""طالما هناك تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، يجب أن يتم تأجيل المباريات الأخرى في نفس الجولة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكمل "سموحة كان يمتلك 7 لاعبين من المنتخبات المختلفة، سواء في مصر أو أفريقيا، ولدينا لاعب تعرض لإصابة قوية وهو فوزي الحناوي، بجانب من يعاني من الاجهاد والشد العضلي".

واستمر "وبالتالي لا يوجد عدالة في الدوري، من المفترض أن يقوم الدوري على العدالة، نحترم الأمن وقرار تأجيل القمة، لكن يجب أن يتم منحنا أيضا فرصة مثل الأهلي والزمالك".

في المقابل، انضم نادي الجونة للقائمة حيث قال نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة، إنه يُطالب بتأجيل مباراتين لفريقه أمام نادي مصر بعد تأجيل القمة.

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وأضاف شوقي في تصريحات لـ"يلا كورة" :"يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتأجيل مباراة فريقي أمام نادي مصر والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري خاصة وأنه لدي لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأكمل : "كما أُطالب بتأجيل مباراة الجونة أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري إذا ما قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة، لن يكون من العدل أن يحصل الأهلي على كل هذه الراحة قبل مواجهتي، مبدأ تكافؤ الفرص سيكون غائب هنا".

محمد فضل: المتضرر عليه العودة للأمن

وقال محمد فضل عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم عن أسباب تأجيل مباراة القمة، مؤكدًا أن التأجيل موضوع أمني بحت، وأنه لا مجال فيه للحديث عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أنه إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن.

وأكد محمد فضل - بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على «فيسبوك» - أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضىوية اللجنة.



مدرب أسوان : ما يحدث منتهى التخبط

بعد قرار تأجيل لقاء فريقه أسوان أمام المقاولون العرب، انتقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الجانوبي قرار اتحاد الكرة.

عبد العاطي قال في تصريحات لـ"يلا كورة" :""ما يحدث هو منتهى التخبط، -محدش فاهم حاجة خالص-، لدي مشكلة كبيرة وهي أن اللاعبين يتواجدون في أسوان وبعيدون أن ذويهم لفترات طويلة".

وواصل :"لو كنا علمنا بتأجيل لقاء المقاولون منذ فترة لمنحت اللاعبين أجازة وهو ما يؤثر بالإيجاب عليهم، لكن الآن سأخوض لقاء إنبي وبعده بأيام لدينا لقاء آخر، وبالتالي لا أجازات للاعبين".

أحمد حسام ميدو يحذر من الفوضى ويطالب بالعدل

في المقابل، حذر نادي مصر المقاصة من حدوث فوضى بالدوري بعد قرار التأجيل، حيث أصدر النادي الفيومي بيانًا رسميًا تعقيبًا على قرار اتحاد الكرة.

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة أكد على ضرورة تطبيق العدل بين الأندية وعدم الكيل بمكيالين.

وأبدى "ميدو" تعجبه من خلال البيان من موقف اتحاد الكرة والذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بداعي ثبات جدول الدوري.

في المقابل قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة :"طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل اي مباراة مهما كانت الظروف، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل علي راحة كافية".

وقال هويدي: "أندية المقاولون وسموحة وأسوان والزمالك ترفض التعديلات ونحن مثلها، ونطلب التأجيل أيضا".