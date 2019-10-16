هاشتاج #التأجيل_بدواعي_زملكاوية يتصدر تويتر..ومتابعون: "م فيش دواعي لحفلات الرقص حايفين من الأهلي ليه"

أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج، #التأجيل_بدواعي_زملكاوية، موقع التوتصل الاجتماعي تويتر بعد إعلان اتحاد الكرة تأجل مباراة الأهلى والزمالك لدواعي أمنية، لأجل غير مسمى في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد عدم تأجيل القمة لأى أسباب.

مازالت ردود الأفعال تتوالى عقب القرار المُفاجئ الذى صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بتأجيل مباراة الاهلي والزمالك التي كان مُقرراً إقامتها السبت المقبل حيث تم تأجيلها لأجل غير مُسمى لدواع أمنية.

وكان اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجنايني كان قد أعلن تأجيل القمة وقال عبر بيان رسمي له: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية فى هذا الشأن، وسيحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق".

يار قالت على صفحتها الشخصية:"تأجيل الماتش بتعليمات أمنية حلو الكلام، لكن مفيش تعليمات أمنية لحفلات الرقص، مفيش تعليمات أمنية لنادي يدخل بكامل جمهوره وقت ماهو عايز ف حين تمنع التاني، التعليمات الأمنية بتتفصل للأهلي بس".

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ونشر أكونت أخر يحمل اسم بناهيني:" يعني أنت أجلت ماتش الأهلي والزمالك وقدمت ماتش الزمالك والمقاولون وخليته ف معاد ماتش الأهلي وأجلت ماتش المقاولون وأسوان،يعني هي المشكلة ف الأهلي مش ف الماتش ؟؟.

وقال محمد سالم في تغريدة على صفحته":مش كفايه خروجنا بشكل مهين فى امم افريقيا، فى بطولة انتوا منظمنها ومأمنين 70 الف فى كل مباراة، هما دول جمهور ودول مش جمهور زيهم ؟طب حجتك تأجيل لو فيها جمهور طب هى من غير جمهور، حجت أبوكم ايه

دواعىأامنية دى تبقى خالتكم".

نور أحمد قالت :" ولما انت خايف من الاهلى، بتقارن نفسك بيه ليه ؟ بتحط دايمآ اسمك جنبه ليه، وبتطالب تتعامل زيه ليه، تتحجج بالامن وانت اللى خايف من الماتش،اجلولك الماتش ياحيلتها بدواعى زملكاوية".