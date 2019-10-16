محمد صلاح يوجه رسالة قوية للشعب اللبناني.. التفاصيل

أحمد أبوعقيل

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تعاطف وحب للشعب اللبناني بعد الحرائق التي اشتعلت السبت الماضي في عدد من المناطق المتفرقة بلبنان.

وكتب صلاح على صفحته الشخصية توتير:" كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".

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كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.وأكدت وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان، ريا الحسن، بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث، أنها وقعت على طلب، للاستعانة من البلاد المجاورة بإطفاء الحرائق، واصفة ما يحدث: "هناك 24 ساعة تمر صعبة على لبنان بسبب الحرائق".