على طريقة الـ" ماوي" .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة

الموجز احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته مكة بطريقة غريبة حيث إرتدى ملابس تعود لفيلم الأطفال "ماوي"، وأحضر لها تورتة للاحتفال بميلادها. ونشر صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» صور له رفقة ابنته مكة، مرتديا زي فيلم "ماوي"، وعلق "أنا ماوي، أحضر لك موانا.. عيد ميلاد سعيد يا أميرتي". Advertisements وكان محمد صلاح، نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صورة الغلاف الجديد لمجلة "GQ" العالمية، الذي تصدره رفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو. وتختص مجلة "GQ" بعالم الموضة، حيث منحت محمد صلاح مؤخرا جائزة رجل العام 2019، في مدينة أبوظبى بالإمارات.

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