غوف تودّع من الدور الأول في دورة لوكسمبورغ









اسماء السيد - ودّعت الأميركية اليافعة كوري "كوكو" غوف (15 عاما) دورة لوكسمبورغ لكرة المضرب من الدور الأول بخسارتها الأربعاء أمام الروسية آنا بلينكوفا 4-6 وصفر-6، بعد أيام من تتويجها بأول ألقابها في دورات المحترفات.

وبرزت غوف في منافسات كرة المضرب هذا العام لاسيما في بطولتي ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، بوصولها الى ثمن النهائي والدور الثالث تواليا. وتوجت أداءها اللافت بتغلبها الأحد في نهائي دورة لينتس النمسوية على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2، لتتوج بأول لقب في مسيرتها الاحترافية، عن عمر 15 عاما وسبعة أشهر.

وأصبحت الأميركية أصغر لاعبة تفوز بلقب في دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي أحرزت لقب دورة طشقند الأوزبكستانية في 2004 عن عمر 15 عاما وخمسة أشهر.&

وأتاح اللقب لغوف التقدم 39 مركزا في تصنيف المحترفات الصادر الإثنين، لتحتل المركز 71 عالميا.

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لكن الأميركية اليافعة لم تتمكن من البناء على الانجاز الذي حققته في نهاية الأسبوع، اذ سقطت في المحطة الأولى لدورة لوكسمبورغ أمام بلينكوفا المصنفة ثامنة في الدورة و66 عالميا.

وأتت المباراة التي امتدت 59 دقيقة، متقاربة في مجموعتها الأولى، وأنهتها الروسية لصالحها بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس، بينما تمكنت غوف من كسر الإرسال في الرابع.

لكن الأميركية انهارت بشكل كبير بعد ذلك، وخسرت كل الأشواط على إرسالها في المجموعة الثانية التي امتدت لنحو 22 دقيقة فقط.

وقالت الروسية بعد المباراة في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات "أنا سعيدة جدا بأدائي (...) لم أرتكب العديد من الأخطاء واعتمدت التكتيكات الصحيحة. كنت هادئة وقدمت أداء جيدا".

ووجهت بلينكوفا (21 عاما) التحية الى منافستها، معتبرة أنها "لاعبة كبيرة وكنت أعرف أنها آتية من فوز بلقب دورة للمحترفات، لذا كنت مستعدة".