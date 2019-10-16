سبورتينغ لشبونة يخطط لتكريم رونالدو ومحو اسم مؤسس النادي

اسماء السيد - كشف فريدريكو فارانداس رئيس سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن عزمه تسمية ملعب النادي المعروف بـ "خوسيه ألفالادي" باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وذلك تكريماً لمسيرته الكروية الحافلة التي بدأت من صفوفه.
وكان رونالدو قد دشن مسيرته الاحترافية ضمن صفوف سبورتينغ لشبونة قبل ان يرحل عنه و ينتقل الى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2003.
وقال فارانداس في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلاً :" تسمية استاد النادي باسم كريستيانو رونالدو خيار لا نرفضه و سيكو مصدر فخر كبير لنا ".
واضاف :" كريستيانو رونالدو سيظل دوما أحد الرموز الرائعة في تاريخ النادي ، فنحن فخورون جداً بربطنا برونالدو ، وأن اسم افضل لاعب في العالم مرتبط باسم نادي سبورتينغ لشبونة".
وجاء كشف رئيس النادي البرتغالي عن هذا الامر في معرض حديثه عن تكريم لكريستيانو رونالدو & بعدما نجح في تسجيل الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع المنتخب البرتغالي وكافة الأندية التي ارتدى قمصانها .
يشار الى أن رونالدو نجح في تسجيل هدف لمنتخب بلاده في مرمى منتخب لوكسمبورغ والتي انتهت بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020.
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