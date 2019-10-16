التعادل مع البرازيل يدفع السنغال لطلب المشاركة في "كوبا أميركا"









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد عبر عن رغبته في خوض غمار بطولة "كوبا اميركا" التي ستستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في صيف العام القادم 2020 في دورة ستشهد تغيير موعد إقامتها من الاعوام الفردية إلى الأعوام الزوجية على غرار بطولة كأس أمم أوروبا .

وبحسب موقع "افريك سبورت"، فإن الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نسخته الإسبانية ، قد بعث برسالة إلى إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عبر خلالها عن استعداد المنتخب السنغالي وصيف بطل كأس أمم افريقيا 2016 المشاركة في "كوبا اميركا" القادمة كأحد ضيفي البطولة أسوة بمنتخبي اليابان وقطر، اللذين& تمت دعوتهما في النسخة الماضية.

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وجاء الطلب السنغالي في اعقاب الأداء المتميز الذي قدمه "أسود التيرانغا" في المباراة الودية امام منتخب البرازيل بطل "كوبا اميركا" الأخيرة ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، و هو التعادل الذي اعتبره السنغاليون بمثابة اختبار كبير نجح اللاعبون في كسبه .

ومن المعلوم بأن الاتحاد الأميركي الجنوبي يسعى الى مشاركة 12 منتخباً في بطولة "كوبا اميركا" حتى يتم تقسيم المنتخبات على اربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، وذلك لأن القارة لا تضم سوى عشرة منتخبات، وهو ما دفع باتحاد اللعبة القاري إلى توجه الدعوة لمنتخبين من الخارج من أجل إكتمال النصاب & .

يشار الى أن منتخب السنغال لن يكون بوسعه المشاركة في "كوبا اميركا" العام القادم ، لأن الدعوة وجهت بالفعل لمنتخبي قطر و استراليا لتكملة نصاب المنتخبات المشاركة في البطولة ، إلا في حال اعتذر أحد المنتخبين.