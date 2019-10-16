شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يبدأ تدريبات بالكرة فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي فريق المقاصة في التدريب بالكرة ضمن برنامج التأهيل الذى يخوضه حاليا، حيث يعاني الحارس من إصابة عبارة عن جذع في الرباط الداخلي للركبة.



من ناحية أخرى ، يخضع صلاح ريكو لاعب وسط الفريق لإختبار طبى اليوم لتحديد فترة علاجه من الاصابة التي تعرض لها أول أمس في التدريب وكانت عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة.



وأعلن نادي المقاصة غياب ريكو عن التدريبات والمباريات لمدة 10 أيام بصفة مبدئية، وسيتحدد اليوم الفترة التي سيغيب فيها ريكو وفقا للاختبار الطبي الذي سيخضع له اليوم تحت اشراف امين رفعت طبيب الفريق.



يذكر أن فريق المقاصة يستعد لخوض مباراة امام المصري غدا ضمن مباريات الاسبوع الـ 4 للدوري ، ويحتل المقاصة المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط امام أسوان بنتيجة 3/2 في افتتاح مباريات الدوري.