شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة وعلى هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .



وشدد اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك ، على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام ، مشدداً على أنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده بالقلعة البيضاء .

وتمنى اللاعب في ختام تصريحاته ، أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك الفترة القادمة .

وكان التونسي فرجاني ساسي قد أنتظم في تدريبات الفريق عقب عودته من تونس بعد مشاركته مع نسور قرطاج أمام الكاميرون ودياً.