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ميتشو يمنح عمر السعيد راحة من تدريبات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عمر السعيد مهاجم الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي ، بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو .

واكتفي اللاعب باداء تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي ، خصصها له الجهاز الفني.

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وكان طارق حامد لاعب وسط الفريق قد انتظم،  في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي ، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني الاول في اللقاء الودي امام بتسوانا.

فيما خصص ميتشو ،  فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاضها بجمانيزيوم النادي علي هامش المران المقام حاليا.

 

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