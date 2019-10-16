شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: جاهزون للحدود ولا توجد مواجهة سهلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد صبري المنياوي مدير الكرة للإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم يواصل استعداداته على أكمل وجه للقاء حرس الحدود والمقرر له مساء الجمعة على ملعب ستاد الاسماعيلية فى الأسبوع الرابع من الدورى المحلى.
وواصل :"حرس الحدود من الفرق الصعبة وكانت له نتائج جيدة معنا الموسم الماضي، نعرف نقاط القوة والضعف لديه،جميع مباريات الدوري باتت فى غاية القوة والدليل على ذلك تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري رغم فارق المستوى".
واسترسل:"لا نفكر في البطولة العربية الآن، كل تركيزنا الفترة الحالية في مباراة حرس الحدود".
وأختتم حديثه قائلا :”الجهاز الفني حريص على متابعة مباريات الناشئين، فقد أصبح يضم مزيجا من اللاعبين أصحاب الخبرات والناشئين”.
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