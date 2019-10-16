سوبر كورة .. مهاجم دولي يعود لحسابات الأهلي في الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تمل إدارة النادي الأهلي من التفكير في تدعيم فريق الكرة علي أعلي مستوي رغم سير الفريق بثبات سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي. ووفقا لمصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلي فإن الساعات الماضية، شهدت عودة أحد المهاجمين الدوليين لدائرة حسابات القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم. ومن المتوقع أن تحدث عدة تغييرات في خط هجوم النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة أبرزها رحيل المغربي وليد أزارو في الوقت الذي لا يزال مروان محسن مهاجم الفريق يعاني من كسر في عظمة الوجه. لمعرفة التفاصيل كاملة وأسم المهاجم الجديد المنتظر بالأهلي، اضغط هنا..

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