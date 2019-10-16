فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل لتجهيزه لمباريات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الصربى ميتشو المدير الفني للفريق الكروى لنادى الزمالك فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاضها بجمانيزيوم النادي علي هامش المران المقام حاليا. جاء ذلك لتجهيز أبو جبل بشكل أكبر للفترة المقبلة وكذلك لكسر حالة الملل التى ظهرت على الحارس فى إطار رغبة المدير الفنى لتجهيز الحراس الثلاثة بالشكل المناسب . كان الجهاز الفنى للزمالك قد منح محمد صبحي الحارس الثالث بالفريق راحة من التدريبات الجماعية بعد مشاركته مع فريق الناشئين مواليد 99 اليوم أمام مصر المقاصة .

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