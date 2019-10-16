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انتظام طارق حامد وتأهيل جمعة وإراحة صبحى فى تدريبات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي ، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في اللقاء الودي أمام بتسوانا.

كما أدي عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي قبل انطلاق المران، وعقب خوضه للتدريبات التأهيلية سمح له الجهاز الفني للفريق بالحصول علي راحة من تدريبات اليوم الجماعية والاكتفاء بالتأهيل .

فى الوقت الذى حصل فيه محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول علي راحة من التدريبات الجماعية بعد مشاركته مع فريق الناشئين مواليد 99  أمام مصر المقاصة .

 

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