شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ أليو ديانج بعيد ميلاده الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى، بعيد ميلاد المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروى الأول، حيث إنه من مواليد يوم 16 أكتوبر 1997، وحرصت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

وكان الأهلى نجح فى ضم الدبابة "ديانج" من نادى مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وتبلغ قيمته التسويقية 14,860 مليون جنيه، وشارك مع منتخب مالى تحت 23 سنة فى مباراتين.

كما لعب ديانج لثلاثة أندية فقط خلال مسيرته حتى الأن وهم دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر والأهلى، كما شارك مع مولودية الجزائر فى 50 مباراة منذ الانضمام فى موسم 2017، وسجل هدفاً وصنع مثله، كما نجح فى تسجيل هدف بقميص المارد الأحمر فى شباك كانو سبورت الغينى بدورى أبطال أفريقيا.