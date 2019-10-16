محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نفى فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة على هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .
وكانت تصريحات قد نُسبت لفرجاني ساسي خلال الساعات الماضية، يُشير خلالها إلى نيته الرحيل على الزمالك،
وشدد اللاعب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء، على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام، مشددًا على أنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده بالقلعة البيضاء .
وتمنى اللاعب أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك الفترة القادمة .
وكان الزمالك قد تعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب وسط النصر السعودي، في يوليو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني: سعيد بالتواجد في الزمالك.. وأريد التتويج بالمزيد من البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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