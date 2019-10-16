فرجاني: سعيد بالتواجد في الزمالك.. وأريد التتويج بالمزيد من البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام تونسية خلال الفترة الأخيرة على هامش تواجده بمعسكر منتخب بلاده الأخير لخوض ودية الكاميرون .

وكانت تصريحات قد نُسبت لفرجاني ساسي خلال الساعات الماضية، يُشير خلالها إلى نيته الرحيل على الزمالك،

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وشدد اللاعب، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء، على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام، مشددًا على أنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده بالقلعة البيضاء .

وتمنى اللاعب أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الزمالك الفترة القادمة .

وكان الزمالك قد تعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب وسط النصر السعودي، في يوليو الماضي.