خاص.. المصري يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: طالب طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالدوري. ومن المقرر أن يلعب المصري ومصر المقاصة يوم الخميس بالجولة الرابعة للدوري. وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة بناء على تعليمات الأمن. وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـ"الخليج 365" "نطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة وتأجيل مباراة المصري والمقاصة". Advertisements وواصل "الأمر لا يتعلق فقط بمبارتنا، أطالب بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل". واختتم "طالما تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، يجب تأجيل الجولة الرابعة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص". وكانت أندية الجونة وسموحة والمقاولون العرب وأسوان والمقاصة قد أبدوا استيائهم من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك. واعترض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على قرار لجنة المسابقات بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون من الجولة الخامسة لتقام يوم 19 أكتوبر.

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