رسميًا.. أهلي جدة يُعلن التعاقد مع جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، خلفًا لبرانكو إيفانكوفيتش، ليكمل حتى نهاية الموسم.
ومن المقرر أن يتولى المدرب السابق لفريق الزمالك، الإدارة الفنية لأهلي جدة بداية من مباراة الفريق المقبلة أمام التعاون المقرر لها الجمعة القادمة.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، خلف الهلال صاحب الـ 16 نقطة والوحدة صاحب الـ 12 نقطة.
يذكر أن جروس كان قد قاد فريق أهلي جدة لتحقيق الدوري السعودي في موسم 2015-2016 متفوقا على الهلال والاتحاد.
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