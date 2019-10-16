البدري يتحدث عن الصعوبات التي ستواجه المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الصعوبات والمعوقات التي ستواجه الجهاز الفني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر يومي 14 و18 نوفمبر، مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "فيس بوك" ناقش الجهاز الفني في اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد كل الأمور المتعلقة بالفترة المقبلة.

الجهاز الفني للمنتخب حصر كل المعوقات والصعوبات التي ستواجههم في المعسكر المقبل، أملا في تلاشيها والاستفادة من فترة توقف الدوري بداية من يوم 28 أكتوبر بسبب المنتخب الأوليمبي.

المشكلة الأساسية التي تواجه الجهاز الفني هي تحديد الفترة من أول نوفمبر وحتى يوم 9 لخوض مباريات الأدوار الأولى لمسابقة كأس مصر.

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الأزمة الثانية تتعلق بأن اللاعبين المحترفين لن يتواجدوا قبل يوم 11 نوفمبر بداية التوقف الدولي، وتأكد غيابهم عن أي تجمع قبل هذا الموعد، والاكتفاء بالتواجد قبل مباراة كينيا بـ3 أيام.

الأمر الثالث متعلق بمباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز بدور الـ32 "ب" بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب خوض الإسماعيلي لمباراة مؤجلة أمام طنطا يوم 10 نوفمبر.

ويأمل جهاز المنتخب في حل كل تلك الأمور لرغبته في بدء معسكره التدريبي وخوضه لمباراة تجريبية باللاعبين المحليين خلال هذه المدة لمحاولة تجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب.

وأشار الجهاز الفني أنه ما زال في حاجة للوقت لهضم اللاعبين طريقة لعبهم وتصحيح المسار في سبيل إعادة المنتخب بالشكل الذي يتمناه الجهاز الفني والجماهير.

وحدد الجهاز الفني خلال اجتماعه خطط متابعته للاعبين في منافسات الدوري تمهيدًا للإعلان عن قائمته المحلية، وحصر عدد اللاعبين المحترفين في منتخب كينيا للبدء في دراستهم ومشاهدة شرائط فيديو لمباريات كينيا للوقوف علي آخر مستجدات استعداداته.