محمد فضل يكشف سبب تأجيل القمة.. وحقيقة الاستقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف محمد فضل، عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم، عن سبب تأجيل مباراة القمة والزمالك والتي كان مقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

وأكد فضل في تصريحات صحفية، أن تأجيل مباراة القمة موضىع أمني بحت وأنه لا مجال فيه للحديث عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أنه إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن ، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن.

وأوضح، أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير ، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضوية اللجنة.