عماد وحيد: كل ما يهم مجلس الأهلي الحالي هو محو إنجازات عهد محمود طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق إن ما يهم المجلس الحالي للنادي الأهلي هو محو أي إنجاز للمجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر.

وكان حلمي عبد الرازق المستشار القانوني في النادي الأهلي قد أعلن عن انتهاء أزمة ناديه مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ ١٣٥ مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر.

وأرسل وحيد خطابا لإدارة التحرير في موقع الخليج 365 للرد على تصريحات المستشار القانوني بالنادي الأهلي والذي جاء كالآتي..

السيد الاستاذ/ مجدي الجلاد

رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام

يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم ولمنسوبي موقعكم المتميز بخالص تقديري لما يتم تناوله من تغطية لأخبار الرياضة المصرية والعربية والعالمية.

طالعت بموقعكم الموقر يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 خبر منشور من خلال محرركم الاستاذ/ رمضان حسن يُشير أن المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي قد صرح بحصول النادي على حكم نهائي في قضية تغريمه 135 مليون جنيه المعروفة بقضية مسك وتعمد كعادة المجلس الحالي للأهلي أن يزج باسم مجلس المهندس محمود طاهر في أن حكم الغرامة هذا تم في هذه الفترة وهو أمر دأب عليه المجلس الحالي حتى يُصدر لأعضاءه ومنتسبيه أن هذا المجلس السابق أساء في إدارة الأمور وبالطبع تناسوا ما حققه الأهلي من أرباح بناءً على فسخ العقد من شركة مسك والتي توقفت عن سداد مستحقات النادي وأيضا والأخطر التقاعس عن سداد مستحقات مدينة الإنتاج الإعلامي وللأسف كل ما يهمهم هو محو أي إنجاز تم في عهد المجلس الذي تشرفت بعضويته وهذا واضح للعامة ونتيجة تخطيط مدروس من العناصر المعروفة بالمجلس الحالي من أجل الإساءة والنيل من الإنجازات التي كانت ومازالت واضحة للجميع، وبرغم أنني قد أصدرت توضيح مفصل ببيان رسمي في هذا الموضوع وأسبابه ومن المسؤول الأساسي في الحكم الملغي إلا أن هؤلاء لا يكفون عن تدليس الحقائق مستغلين أداوات إعلامية معينة لتحقيق هذا الهدف.

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وحيث قد فاض الكيل من هذه الأفعال المتكررة أصبح جليًا أن المجلس الحالي كل إهتمامه محو هذه الحقبة من تاريخ النادي لدرجة أنهم قاموا على سبيل المثال بتحطيم اللوحة التذكارية لوضع حجر أساس فرع النادي بالقاهرة الجديدة بداعي أن الأرض غير مناسبة وقاموا بترحيل المساحة عدة أمتار من أجل محو أسماء من سبقوهم ووضع حجر أساس مشمول بأسمائهم، وهذه أمور صبيانية لا يقف عندها من لديهم الثقة في أنفسهم.

كما يهمني أن أشير إلى أن ردي على هذه الإساءات المتكررة بتاريخ 16 مايو 2018 شارحًا فيه تداعيات هذه القضية ومن هو المتسبب في حكم الغرامة وهو الخطاب الذي صدر من رئيس النادي في فترة ما قبل مجلسنا وكان يؤكد أحقية شركة مسك للانتاج الإعلامي في إذاعة مباريات النادي على الهواء مباشرة مخالفة لنصوص العقد ولكن هيئة التحكيم استندت لهذا الخطاب في قرارها ( مرفق صورة من الخطاب) ونصت عليه في أسباب حكمها مع العلم بأن محامي النادي وقت تولي مجلسنا وأثناء تداول قضية التحكيم فوجئ بأصل الخطاب الذي لم يكن له صورة حفظ بسكرتارية النادي

بالإضافة إلى ما سبق وإلى ردي في هذا الشأن أكرر أن مجلس المهندس محمود طاهر قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم الذي وصفه بالمترهل ولكن لم تمهله انتهاء فترة مجلس الإدارة وتولي مجلس أخر أن يصدر حكم الاستئناف في وجوده وبالتالي وكعادتهم نسب هؤلاء الاستئناف على الحكم بدرجاته إلى أنفسهم مثلما فعلوا في مواقف أخرى كثيرة، وهنا أتسائل لماذا تم ذكر أن الحكم قد صدر في عهد مجلس المهندس محمود طاهر دون سرد الحقائق كلها، وأتأسف كثيرًا أن يكون هذا اخراج مجلس إدارة ناد حافظ كثيرًا على عراقته ورقيه وتبقى قيمته هي قيمة مجلس إدارته.

بناءً على ما سبق وعملا بحق الرد الذي يُنظمه العرف الصحفي أرجو التكرم بنشر هذا الرد بصفتي أحد المعنيين بتلقي سهام الإساءة والنيل من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي تولى المسؤولية في الفترة من مارس 2014 حتى نوفمبر 2017 مع احتفاظي بكامل حقوقي القانونية حيال ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام...

عماد وحيد

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق