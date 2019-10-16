اليوم الذكرى الخامسة عشر لظهور ليونيل ميسي الأول مع برشلونة

تحل اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الذكرى الخامسة عشر لظهور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بقميص برشلونة للمرة الأولى في مسيرته بالملاعب.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه في يوم 16 أكتوبر من عام 2004، ظهر ليونيل ميسي لأول مرة رسميًا بقميص برشلونة، وكان ذلك في الدقيقة 82 من مواجهة البلوجرانا أمام إسبانيول، ليدخل ميسي لأرض الملعب بالقميص رقم 30 بدلًا من النجم البرتغالي ديكو.

وأشارت الصحيفة ، أن ميسي كان أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ برشلونة بعمر 17 عامًا و22 يومًا، قبل أن يتجاوزه أنسو فاتي الجوهرة الجديدة للفريق خلال الموسم الحالي.

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وحقق ليونيل ميسى العديد من الألقاب مع البلوجرانا ، حيث حقق 34 لقبًا خلال مسيرته بواقع : 10 نسخ من بطولة الدوري الإسباني، و4 نسخ من دوري أبطال أوروبا، و3

نسخ من كأس العالم للأندية، و6 نسخ من بطولة كأس ملك إسبانيا، و8 نسخ من بطولة السوبر الإسباني، و3 نسخ من كأس السوبر الأوروبي .

الى جانب فوزه بخمس كرات ذهبية و6 أحذية ذهبية وجائزة الأفضل في العالم من قبل الفيفا.

واتمت الصحيفة ، أنه بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لظهوره مع برشلونة، صممت العلامة التجارية التي ترعاه، حذاءً حصريًا سيشارك به ميسي ضد إيبار وضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع المقبل، مع وضع عبارة لم ينته الأمر بعد .