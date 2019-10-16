عمر السعيد يحصل على راحة من تدريبات الزمالك

حصل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة ميتشو. من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة ميتشو. واكتفي اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، خصصها له الجهاز الفني.

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