فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل على هامش مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، فقرة تأهيلية لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاضها بجمانيزيوم النادي، وذلك علي هامش المران المقام حاليا.

وجاء ذلك لتجهيز أبو جبل بشكل اكبر للفترة المقبلة وكذلك معالجة حالة الإرهاق. لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاضها بجمانيزيوم النادي، وذلك علي هامش المران المقام حاليا.وجاء ذلك لتجهيز أبو جبل بشكل اكبر للفترة المقبلة وكذلك معالجة حالة الإرهاق.

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