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ريال مدريد يعاني من خسائر فترة التوقف الدولي قبل مواجهة مايوركا

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يستعد فريق لإستئناف مبارياته في ، حينما يواجه السبت المقبل نظيره ريال مايوركا في المباراة التي ستقام على ملعب إيبيروستار، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني

لريال مدريد، سيواجه صعوبات خلال اللقاء مع غياب الثنائي لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش للإصابة، حيث سيتخلفان عن السفر رفقة بعثة الفريق إلى مايوركا في نهاية الأسبوع .

 كما أن هناك شكوك حول

تواجد النجم الويلزي جاريث بيل، في المباراة،  بعد شعوره ببعض الالام العضلية في الساق اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

 وسيخضع النجم الويلزي إلى مزيد من الاختبارات غدًا لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه، لذلك تعد مسألة وجوده في المباراتين القادمتين أمر مشكوك فيه للغاية .

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