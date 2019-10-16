مران الزمالك.. جلسة تأهيل لعبدالله جمعة في الجيم

أدي عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وعقب خوض اللاعب التدريبات التأهيلية سمح له الجهاز الفني للفريق بالحصول علي راحة من تدريبات اليوم الجماعية والاكتفاء بالتأهيل.

النادي، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.وعقب خوض اللاعب التدريبات التأهيلية سمح له الجهاز الفني للفريق بالحصول علي راحة من تدريبات اليوم الجماعية والاكتفاء بالتأهيل.

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