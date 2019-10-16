طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي.
جاء ذلك عقب عودة حامد من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في اللقاء الودي أمام بتسوانا،والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
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