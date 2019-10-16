محمد بسام ينضم إلى معسكر المنتخب العسكري

يصل اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة فجرا بتوقيت الصين محمد بسام حارس مرمى المنتخب العسكرى لمدينة وهان الصينية للانضمام إلى معسكر الفريق خلال منافسات كأس العالم العسكرية.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيل سيرجيو فارياس المدير الفني للمنتخب العسكري، توصل إلي اتفاق مع حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول على الإبقاء على محمد بسام حارس المرمى مع الفراعنة للمشاركة

فى ودية بتسوانا والتي حقق فيها منتخب مصر الفوز بهدف دون رد، ثم الانضمام بعدها للمنتخب العسكري.

وتعادل اليوم المنتخب العسكري مع نظيره اليوناني، سلبيًا، فى افتتاح مبارياته بكأس العالم العسكرية، والمقامة بالصين خلال الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجاري.