شاهد.. إبراهيم فايق: اشفق على اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

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علق الإعلامي إبراهيم فايق، على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تأجيلها لدواعي أمنية.
وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "أصحاب العقول عارفين إن اللجنة الخماسية عايزة دوري منتظم من البداية لكن الأمن في الآخر له قرار التأجيل".
وتابع "مشفق جدا عليهم ويشفع لهم إخلاصهم وصدقهم الليوضح سواء في قرعة غير موجهة أو تحديد الملاعب والجدول.. وعلى الأقل مأجلوش ماتش يجاملوا بيه حد".
يذكر أن اتحاد الكرة أصدر قرار اليوم الأربعاء، بتأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وهو ما أثار استياء الجماهير المصرية بمختلف انتمائاتها، وكذلك الكثير من الأندية.
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