رسميًا.. كريستيان جروس مديرًا فنيًا لأهلي جدة

أعلن نادي اهلي جدة السعودي رسميا عن تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق والمدرب السابق للزمالك لتولي منصب المدير الفني للأهلي حتي نهاية الموسم الجاري. المدير الفني للأهلي حتي نهاية الموسم الجاري. وأنهت إدارة الأهلي تفاصيل التعاقد مع المدرب السويسري بعد التعثر المفاجئ في المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن غادر جروس إلي سويسرا بشكل مفاجئ دون إبلاغ مسئولو الأهلي علي الرغم من موافقتهم علي شروطه المادية. بعد التعثر المفاجئ في المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن غادر جروس إلي سويسرا بشكل مفاجئ دون إبلاغ مسئولو الأهلي علي الرغم من موافقتهم علي شروطه المادية.

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