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سالزبورج النمساوي يرفض انتقال هدافه إي برشلونة

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رفض فريق ريد بول سالزبورج النمساوي التفريط في نجمه الشاب كريم اديمي لصالح فريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه كان هناك الكثير من الأخبار التي تشير إلى اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات كريم أديمي موهبة فريق ريد

بول سالزبورج النمساوي، حيث يلعب  كريم البالغ من العمر 17 عامًافى مركز المهاجم، وهو المركز الذي ينوي برشلونة تدعيمه في الفترة المقبلة بناء على رغبة كلًا من باتريك كلويفرت المدير الرياضي للنادي الكتالوني و إريك أبيدال السكريتر الفني للنادي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يبحث إمكانية ضم كريم أديمي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن إذا فشل في تحقيق مراده فسوف يعود من أجل التوقيع مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الذي يليه، وهو قرار قد تم اتخاذه بالفعل داخل الفريق، إلا أن إدارة النادى النمساوى تتمسك باللاعب وترفض فكرة رحيله.

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