تقرير | محمد فضل يتحدى جبروت مرتضى منصور

تحدى عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في تصريحات نُشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع فيسبوك، مساء اليوم الاربعاء، تمسك خلالها فضل بمنصبه في اللجنة المؤقتة، قبل أن يضع الأندية المعترضة على القرارات الأخيرة في مواجهة مباشرة مع الجهات الأمنية.

وقال الاتحاد المصري في بيان أرسله إلى جميع الصحفيين والأندية أن تأجيل الجهات الأمنية لمباراة القمة بين “الأهلي والزمالك” لا تعني إراحة الفريقين من خوض مباريات مطلع الأسبوع المقبل.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قرارًا أمنيًا بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز إلى وقت لاحق، لتبدأ لجنة المسابقات إخطار العديد من الأندية مثل الأهلي والزمالك والجونة وأسوان والمقاولون العرب بالاستعداد لخوض مبارياتهم في الجولة الخامسة الأسبوع المقبل بدلاً من التواريخ المحددة مسبقًا.

خادم فضل

اعتقد رئيس الزمالك “مرتضى منصور” بأن تأجيل مباراة الأهلي سيعني بالضرورة إعفاء فريقه من خوض أي مباراة محلية قبل اللعب أمام جينيراسون فوت يوم 24 أكتوبر الجاري، لكن اتصالات الاتحاد المصري مع الأندية ومن بينها الزمالك، للاستعداد لمباريات أخرى أمر أزعج مرتضى منصور كثيرًا، ودفعه نحو التعدي اللفظي على رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري “عمرو الجنايني” ورئيس لجنة المسابقات “حسام زناتي” والذي وصفه بخادم محمد فضل خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم الاربعاء في قناة الحدث اليوم!.

وقال مرتضى منصور “مَن أنت يا حسام؟ مَن أنت يا ولد؟ أنت مُجرد حامل لحقيبة محمد فضل، لولا الأمن والجيش في كأس أمم أفريقيا 2019 لما كنت لتحقق أي نجاح يُذكر في تنظيم البطولة”.

وأضاف مرتضى منصور في برنامج الزمالك اليوم “لمَن لا يعرف حسام زناتي، هذا الولد يُتاجر في الهيروين مع وكيل اللاعبين نادر شوقي، وضبط في مطار القاهرة ذات مرة بالهيروين، يمكنك أن تسأل عليه يا جنايني وتعرف هذه الحقائق، وقبل كل هذا سأقوم برفع دعوى ضد اللجنة المؤقتة لإقالتها من إدارة الاتحاد المصري لأنها ليست قانونية وغير شرعية”.

وختم مرتضى منصور أثناء عرض صورة لمحمد فضل صحبة حسام زناتي، قائلاً “محمد فضل كان يلعب في الأهلي، وعمل كمدير تعاقدات في الأهلي، وكان يتمم صفقات النادي الجديدة بمساعدة حسام زناتي”.

ورفض محمد فضل الوقوف مكتوف الأيدي أمام جبروت مرتضى منصور، وقرر الدفاع بشكل علني عن موقف اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري أمام الرأي العام.

وقال محمد فضل “تأجيل مباراة القمة قرار أمني بحت ولا مجال لمناقشته أو التحدث عن أي اعتبارات أخرى، وإذا كانت هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف فعليه العودة إلى الأمن، لا سيما وأن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية”.

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وتجلى تحدي محمد فضل لمرتضى منصور، حين قال “العلاقة التي تجمعني مع جميع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضوية اللجنة”.

أزمة بين الأندية

مَهد رئيس نادي سموحة “فرج عامر” للأزمة قبل وقوعها، حين هدد بأنه لن يُرسل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في افتتاح الجولة القادمة، يوم غد الخميس الموافق 17 أكتوبر، إذا ما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباراة القمة، وصرح فرج عامر بذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وفي صباح اليوم التالي لقرار التأجيل، أعلنت إدارة نادي المقاولون العرب عن طريق عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة في النادي، المهندس محمد عادل فتحي، بأن إدارة النادي على استعداد لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد المصري إلى اللجنة الأولمبية المصرية بسبب محاولة إجباره على اللعب أمام الزمالك يوم السبت المقبل بدلاً من اللعب يوم الجمعة أمام أسوان في لقاء الجولة الرابعة.

وأكد بقوله “سيتم رفع الأمر إلى إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وسنطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم لعدم تكافؤ الفرص”.

أما نادي أسوان، فكشف من خلال مديره الفني “مجدي عبد العاطي” عن إلتزامه التام بالخطاب الرسمي الذي وصله من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب في الجولة الرابعة.

وكان اتحاد الكرة قرر تقديم مباراة المقاولون والزمالك التي كان مجدولاً لها يوم الاربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، لكنها كانت ستؤجل بطبيعة الحال بسبب انشغال الزمالك بمباراة الإعادة أمام جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف مساندة أسوان للاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات “حسام زناتي”، أعرب نادي الجونة عن استعداده لخوض مباراته مع الأهلي في الجولة الخامسة يوم السبت 19 أكتوبر بدلاً من يوم الاربعاء 23 أكتوبر كما كان مجدولاً لها من قبل.