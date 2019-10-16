عاجل | أليكسيس سانشيز خارج الملاعب لمدة 100 يومًا!

اتفق الجناح الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” مع الطبيب الكتالوني الشهير “رامون كوجات” على إجراء عملية جراحية في الكاحل الأيسر خلال الساعات القادمة.
أليكسيس سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الإنتر الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، غادر صفوف منتخب تشيلي منتصف هذا الأسبوع، عائدًا إلى ميلانو من أجل فحص قدمه المصابة.
وأكد الطبيب كوجات حاجة أليكسيس لعملية جراحية في الكاحل ستبعده بالضرورة عن الملاعب لمدة 100 يومًا، ما يعني عودته خلال العطلة الشتوية القادمة، بالتالي ستضيع عليه 4 مباريات مع الإنتر في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى 10 مباريات على الأقل في السيري آ.
وأصيب سانشيز في الدقيقة 88 من مباراة ودية بين تشيلي وكولومبيا، أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.
ومنذ انضمام سانشيز لصفوف الإنتر مطلع هذا الموسم 2020/2019، شارك في أربع مباريات مع الإنتر وسجل هدفًا واحدًا كان أمام سامبدوريا خلال سبتمبر الماضي، وشهدت نفس المباراة طرده.
وعانى اللاعب صاحب الـ 30 عامًا لعدد مختلف من الإصابات في الفخذ والكاحل خلال فترة تواجده مع مانشستر يونايتد، ما أثر على مستواه بالسلب ودفعه نحو العودة إلى الدوري الإيطالي السيري آ الذي اكتسبه فيه شهرته الكبيرة عندما كان بين صفوف نادي أودينيزي.
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