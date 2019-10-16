بالصور | صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة بأزياء فيلم موانا

فاجأ هداف ليفربول والمنتخب المصري “محمد صلاح” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مثيرة من جديد، لكن هذه المرة ليس مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو ضمن حملة مجلة GQ الأمريكية، أنما مع ابنته الوحيدة “مكة” التي تحتفل اليوم الاربعاء 16 أكتوبر بعيد ميلادها.

ونشر محمد صلاح صورته مع مكة بملابس أبطال فيلم موانا الأميركي، والذي صدر في نوفمبر 2016.

وقال محمد صلاح في تغريدته على تويتر “أنا ماوي، جلبت لكم موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي. الأب المثالي”.

من هو ماوي الذي ارتدى صلاح ملابسه؟

شخصية ماوي التي جسدها محمد صلاح في عيد ميلاد مكة، شخصية خيالية كرتونية ظهرت في فيلم موانا لديزني.

ماوي كان هو سارق قلب “تي فيتي” رازقة الحياة في الفيلم، وتسبب سرقة ذلك القلب في توقف رحلات البحارة ومستكشفي الجزر، ليستقر أهل الترحال في جزيرة موتونوي والتي تدور فيها معظم أحداث الفيلم.

وحارب ماوي في الفيلم وحش الحمم “تي كا” في الفيلم، ونتيجة تعرضه لصاعقة أثناء تلك الملحمة، غرق قلب تي فيتي منه والخطافه الشهير والذي حمله محمد صلاح في عيد ميلاد مكة.

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من هي موانا التي ارتدت مكة ملابسها؟

هي شخصية خيالية لمراهقة تحلم بأن تصبح مغامرة ومستكشفة في المحيطات خاصةً المحيط الهاديء الذي نشأت جواره.

وكانت موانا هي البطلة الرئيسية لإحدى أهم روايات أفلام ديزني في السنوات الخمس الأخيرة، وولدت في جزيرة موتونوي من والد زعيم الجزيرة، وأحبت الإبحار منذ نعومة أظافرها، لكن والدها حرمها صفة دائمة لتحقيق غايتها وخوض التجربة إلى أن ذهبت في رحلة إلى ماوي كي يساعدها على محاربة وحش الحمم.

وظهرت موانا بشخصية قوية الإرادة عنيدة ومحبة للإبحار والمغامرات، ورغم فقدانها للثقة في النفس بسبب لحظات الضعف التي عاشتها خلال الخراب الذي حل على العالم، لكنها لم تتراجع قط على خوض التحديات الجديدة.

واتسمت شخصية موانا بالذكاء الشديد، ففي رحلتها إلى ماوي اتبعت النجوم التي كانت تظهر بشكل خاطف كي تعرف مكان ماوي.

لكن ماوي رفض مساعدتها في مهمتها لمحاربة شيطان الحمم “تي كا” في البداية، والسبب فشله السابق أمامه وغرق خطافه في المحيط، وذلك الخطاف كان منحته إياه الآلهة وكان يمنحه القوة الخارقة التي تمكنه من التحول إلى الشكل الذي يريد.