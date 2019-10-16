رياضة | إعلامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محترفي الهلال إلى النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يفجر مفاجأة بشأن انتقال محترفي الهلال إلى النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش، عن الأنباء المتداولة بشأن رغبة بعض المحترفين الأجانب في الهلال، لإنتقال إلى فريق النصر.

وقال الدويش عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هيئة الرياضة، أنقذت ولا تزال تنقذ الهلال، من انتقال محترفيه إلى النصر، رغم موافقة بعضهم على العروض المقدمة إليهم.".

وتابع: "من أيام ريفالينو الذي لعب في الهلال في الثمانينيات، وإعلامهم يزعم أنّ أجانبهم يرفضون العروض لعيون ناديهم".

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وأوضح: "معظم المحترفين في العالم، يبحثون عن العرض الأفضل، ولا ينظرون إلى الولاء للقميص الذي يرتدوه.".

يذكر أن أندريه كاريلو، والبرازيلي كارلوس إدواردو، محترفا الهلال، كانو قد رفضوا عروضا مقدمة من العالمي لانتقال إلى صفوف الفريق الأول بالنادي، قبل تمديد عقدهم مع الهلال.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

