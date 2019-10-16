رياضة | مدرب الهلال يكشف عن سبب كثرة إصابات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يكشف عن سبب كثرة إصابات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رازفن لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن السبب وراء إصابات الفريق الكثيرة في الفترة الماصية وتأثيرها على الفريق.

تصريحات لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي:

وتحدث لوشيسكو في تصريحات صحفية قائلا: "استفدنا من فترة التوقف الدولي بإراحة بعض اللاعبين".

وأضاف: "مجموعة اللاعبين جاهزة للمباريات ونركز على مواجهة ضمك للفوز بالثلاث نقاط في الدوري".

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سبب كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة

وتحدث لوشيسكو عن سبب كثيرة الإصابات قائلا: "ضغط المباريات مابين النادي والمنتخبات يتسبب في كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في الفترة الأخيرة".

وأنهى لوشيسكو تصريحاته قائلا: "بالتأكيد هناك دور هام لعمر خربين في الفريق ولكن يستحيل أن تبنى الخطة على وجود لاعب واحد من عدمه كرة القدم الآن أصبحت أكبر من مجرد خطة تقليدية".

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي ضمك يوم الجمعة القادم 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.