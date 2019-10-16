رياضة | بسبب الهتافات العنصرية.. إلقاء القبض على 4 مشجعين في بلغاريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الهتافات العنصرية.. إلقاء القبض على 4 مشجعين في بلغاريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شرطة بلغاريا في إتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة مباراة منتخب بلغاريا ومنتخب إنجلترا الماضية والتي تسببت في أزمة كبيرة للطرفين.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي إلى هتافات عنصرية من جماهير منتخب بلغاريا خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الإثنين وخاصة أصحاب البشرة السمراء حتى اقترب الحكم من إلغاء المباراة.

إلقاء القبض على 4 مشجعين

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن شرطة بلغاريا قامت اليوم الأربعاء 16 أكتوبر بإلقاء القبض على 4 مشجعين متهمين فب توجبه هتافات عنصرية إلى لاعبي منتخب إنجلترا.

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يذكر أن بسبب هذه الأحداث قام بوريسلاف مياهيلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم بتقديم إستقالته من رئاسة الاتحاد أمس الثلاثاء.

اليويفا يفتح تحقيقا بشأن أحداث المباراة

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيقوم بفتح تحقيق رسمي بشأن أحداث مباراة بلغاريا وإنجلترا.

نتيجة مباراة إنجلترا وبلغاريا

يذكر أن منتخب إنجلترا كان قد فاز على نظيره منتخب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.