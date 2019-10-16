رياضة | بشرى سارة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لريال مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عن وجود مفاجأت سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الذي تنتظره مواجهة هامة للغاية ضد الغريم اللدود والتقليدي فريق نادي برشلونة لحساب مباريات الليجا الإسبانية السبت بعد القادم .

وعاد البلجيكي إيدين هازارد وزميله في الفريق حارس المرمى تيبوا كورتوا بالإضافة إلى البرازيليين كاسيميرو وإيدير ميليتاو وألفونس أريولا حارس المرمى الفرنسي لتدريبات الملكي بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدتها الملاعب الأسبوع الماضي تخللها بعض المباريات على مستوى تصفيات يورو 2020 وتصفيات آسيا المزدوجة ولقاءات دولية ودية .

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وشارك اللاعبون في مران اليوم الاربعاء تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان من أجل الإستعداد للمباراة القادمة والتي ينتظرها الملكي ضد مايوركا لحساب لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل والتي تشكل عنق الزجاجة بالنسبة للفريق .

وحسبما أكدت مصادر صحفية فإن مران اليوم حظي بمشاركة الكثير من اللاعبين من الفريق الرديف بعد المشاكل التي واجهها النادي على مستوى الإصابات التي ضربت لوكا مودريتش وجاريث بيل أثناء فترة التوقف فيما لم يقدر توني كروس على المشاركة مع منتخب بلاده ألمانيا بسبب إصابته في آخر مباريات الملكي بالليجا .

لكن الأهم أن الثنائي ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو تعافيا تماماً من الإصابة التي لحقت بهما وعاد الثنائي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة سليمة ما يمثل دفعة معنوية قوية للجماهير قبل موقعة الكلاسيكو .